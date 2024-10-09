Виновник аварии скрылся с места ДТП в Петрозаводске, жестко сбив курьера

ДТП произошло в центре Петрозаводска.

В центре Петрозаводска, у ТЦ «Макси» на перекрёстке проспекта Ленина и ул. Дзержинского вечером, 11 октября, примерно в 18:47, курьера по доставке продуктов на полном ходу сбила машина.

На видео, которое запечатлела камера уличного наблюдения, размещенного в городском паблике , можно рассмотреть, как человека на скутере сбивает на полном ходу легковушка. Авто врезалось сзади, а курьер отлетел в сторону. По всей видимости ему потребуется помощь врачей.

Виновник с места ДТП скрылся.