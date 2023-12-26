Житель Карелии работал на мошенников, незаконно забирая у земляков деньги

Полиция Петрозаводска задержала курьера, похитившего у жителей Карелии около полутора миллионов рублей.

Так, одной из пострадавших от действий аферистов, 86-летней жительнице села Кончезеро, позвонили неизвестные. Мошенники сказали женщине, что её племянница попала в ДТП. Для урегулирования вопроса её убедили собрать сбережения и передать курьеру. Пенсионерка отдала пришедшему к ней молодому человеку 420 тысяч рублей. На следующий день пожилую женщину навестила дочь, которая и объяснила маме, что ее обманули. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

По имеющимся у полиции сведениям, схожий по приметам молодой человек забрал деньги у потерпевших из Петрозаводска. Оперативники установили возможного пособника мошенников. Им оказался 21-летний житель Прионежского района. Его задержали, когда он выходил из дома.

Подозреваемый признал свою вину. Он рассказал, что в социальной сети нашёл объявление о работе и связался с так называемым «куратором». Выполняя задания работодателя, он посетил пять адресов: два в Кондопожском районе и три в Петрозаводске. В столице Карелии курьер похитил 940 тысяч рублей. В Кондопожский район он приехал на такси. Общий ущерб составил полтора миллиона рублей. По словам подозреваемого, деньги, которые он забирал у жителей республики, он переводил злоумышленникам, оставляя себе процент, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.