Водитель кроссовера сбил 40-летнего мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Пешеход госпитализирован с переломами и травмами различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром, 29 октября в 8.02, на Первомайском проспекте, в районе остановки "Достоевского", 45-летний водитель кроссовера совершил наезд на 40-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, перлом ключицы, ушибы. Пострадавший госпитализирован с места ДТП.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру".