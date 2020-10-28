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Водитель кроссовера сбил 40-летнего мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:41, 29 Октября 2020
фото: © кадр из видео
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Пешеход госпитализирован с переломами и травмами различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром, 29 октября в 8.02, на Первомайском проспекте, в районе остановки "Достоевского", 45-летний водитель кроссовера совершил наезд на 40-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, перлом ключицы, ушибы. Пострадавший госпитализирован с места ДТП.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2020-10-29 11:19:18
Пешеход тоже должен быть несколько осторожнее на таких опасных прямых, где немало людей уже поломалось.
petronik
2020-10-29 11:08:00
Очередной скот! Без мозгов...
Д.Ю
2020-10-29 10:51:26
Реакция людей на остановке поражает своей циничностью.
ppppp
2020-10-29 09:47:00
Еще один летун. Успел, чо! Кто ему права выдал? Уголовное дело не за горами ...
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