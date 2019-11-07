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Новости. Происшествия
09:31, 07 Ноября 2019
фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком в Карелии

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Смертельное ДТП произошло на 52 км региональной автодороги "Суоярви – Койриноя" 6 ноября, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 21.10 40-летний водитель автомобиля Lada выехал с второстепенной дороги на главную и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.

В результате ДТП водитель Lada получил смертельные ранения, от которых скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Обстоятельства устанавливаются.

Ранее пенсионерка погибла за рулем иномарки, попав под грузовик на трассе в Карелии. 

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