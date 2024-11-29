Водитель легковушки погиб в столкновении с грузовиком под Петрозаводском

Дорожная авария со смертельным исходом произошла в Прионежье.
Полиция проводит проверку по факту ДТП в Прионежском районе, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
ДТП произошло в воскресенье, 1 декабря, в 14:30 на 423 километре федеральной автодороги «Кола», на отворотке на Петрозаводск.
По предварительной информации, 54-летний водитель за рулем легкового автомобиля BMW, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю Scania под управлением 37-летнего водителя.
В результате автомобили столкнулись. Водитель BMW скончался на месте происшествия, его пассажир получила травмы.
Сотрудники Госавтоинспекции Карелии устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
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