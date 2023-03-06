Водитель маршрутки в Петрозаводске проехал на красный свет на глазах у дорожной полиции

В Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции остановили маршрутчика, пролетевшего на красный свет.

В понедельник, 6 марта, инспекторы ГИБДД Петрозаводска остановили шофера пассажирского автобуса, который проехал на красный сигнал светофора.



Это произошло на улице Ровио, сообщили в дорожной полиции карельской столицы.



В отношении водителя автобуса № 26 возбуждено административное дело, по которому ему грозит штраф в размере одной тысячи рублей.