Водитель маршрутки в Петрозаводске проехал на красный свет на глазах у дорожной полиции

В Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции остановили маршрутчика, пролетевшего на красный свет.
В понедельник, 6 марта, инспекторы ГИБДД Петрозаводска остановили шофера пассажирского автобуса, который проехал на красный сигнал светофора.
Это произошло на улице Ровио, сообщили в дорожной полиции карельской столицы.
В отношении водителя автобуса № 26 возбуждено административное дело, по которому ему грозит штраф в размере одной тысячи рублей.
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