Водитель микроавтобуса погиб на трассе в Карелии

Смертельная авария произошла 11 августа в Лоухском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в 7.20 утра на 1046 км автодороги "Кола" в результате столкновения тягача DAF в составе с полуприцепом и грузового микроавтобуса Fiat Ducato погиб 51-летний водитель микроавтобуса.

Водитель большегруза доставлен в лечебное учреждение.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, 3 августа на 423 км автодороги "Кола" С.-Петербург - Мурманск произошло смертельное ДТП.