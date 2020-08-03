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Опубликованы кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:55, 04 Августа 2020
фото: © DtpPtz.ru
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Трагедия произошла 3 августа на 423 км автодороги "Кола" С.-Петербург - Мурманск.

Напомним, в Прионежском районе 32-летний водитель легкового автомобиля Renault, выполняя правый поворот со стороны Старой Вилги, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Газелью". В результате происшествия водитель Renault от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

На сайте DtpPtz.ru появились фото с места происшествия.

По уточненным данным ГИБДД Карелии, травмирован 42-летний водитель "Газели" и четыре его пассажира – мужчина 24 лет и трое мужчин в возрасте 45 лет.

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Комментарии

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кир
2020-08-04 11:01:39
Вести из морга. Неинтересно.
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