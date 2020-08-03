Опубликованы кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)

Трагедия произошла 3 августа на 423 км автодороги "Кола" С.-Петербург - Мурманск.

Напомним, в Прионежском районе 32-летний водитель легкового автомобиля Renault, выполняя правый поворот со стороны Старой Вилги, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Газелью". В результате происшествия водитель Renault от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.





На сайте DtpPtz.ru появились фото с места происшествия.





По уточненным данным ГИБДД Карелии, травмирован 42-летний водитель "Газели" и четыре его пассажира – мужчина 24 лет и трое мужчин в возрасте 45 лет.



