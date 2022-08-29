Водитель на иномарке утонул в районе Карелии

В Лахденпохском районе автомобиль съехал в реку, погиб водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, 10 сентября около половины первого ночи в районе поселка Микли водитель автомобиля Mercedes-Benz GL-Класс 450 не справился с управлением и совершил съезд в реку.

Водитель, мужчина 1978 года рождения, погиб. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.