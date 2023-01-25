Водитель на иномарке вылетел с дороги в Петрозаводске и насмерть сбил мужчину, который шел по тропинке (ВИДЕО)

В Петрозаводске на улице Онежской флотилии произошло смертельное ДТП, в котором погиб 59-летний мужчина, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Петрозаводске на улице Онежской флотилии произошло смертельное ДТП, в котором погиб 59-летний мужчина, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 13 февраля, в 17.04 в районе дома № 43 по улице Онежской флотилии 43-водитель автомобиля Kia Rio выехал за пределы проезжей части и сбил 59-летнего пешехода, который шел по тропинке.

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются. По факту ДТП проводиться проверка.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» комментатор разместил видео с места смертельного ДТП.