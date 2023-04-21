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Водитель, насмерть сбивший двух женщин в Петрозаводске, остался в колонии на 9,5 лет

Новости. Криминал
09:08, 13 Июня 2023
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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Верховный суд Карелии оставил виновника смертельного ДТП Артема Гашкова в колонии на 9,5 лет.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», в минувшую пятницу, 9 июня, в Верховном суде республики коллегия из трех судей – Сергей Кутузов, Никита Гадючко, при председательствующем Борисе Козлове  - рассмотрела апелляции по уголовному делу Артема Гашкова. Он был осужден на 9,5 лет лишения свободы за совершение ДТП с двумя погибшими.

Коллегия судей вынесла решение оставить для Гашкова наказание, определенное ранее, – 9,5 лет колонии общего режима, при этом были исключены смягчающие обстоятельства – явка с повинной и переход погибшими женщинами дороги на запрещающий сигнал светофора.

Ранее сообщалось, что прокуратура подала апелляционное представление, в котором просила исключить смягчающие обстоятельства и назначить наказание 12 лет лишения свободы, а не 9,5.

С аналогичной апелляцией выступали и защитники со стороны потерпевших – Роман Масалев и Александр Белоголовов.

Таким образом, апелляция надзорного ведомства удовлетворена частично, а жалобы адвоката осужденного Константина Кощеева отклонены. Он просил направить дело на новое рассмотрение, так как считает приговор своему подзащитному слишком суровым.

Напомним, смертельное ДТП Артем Гашков совершил ночью 9 сентября 2020 года на улице Шотмана в Петрозаводске. Под колесами иномарки погибли две женщины 1977 и 1979 г. р.

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