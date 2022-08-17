Водитель не удержал автомобиль на трассе в Карелии и упал в кювет

В Кондопожском районе произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 22 августа, в 13.07 в Кондопожском районе на 13 км автодороги «Кондопога-Викшезеро» 44- летний водитель автомобиля «Лада», не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

В ДТП получила травмы 42- летняя пассажирка. По факту ДТП проводится проверка.