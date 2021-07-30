Реклама
ЦИК Карелии получила паспорт коллективного иммунитета
30.07.2021 14:02
Новый порядок аккредитации СМИ на выборах: самое важное
29.07.2021 17:18
Центральная избирательная комиссия утвердила порядок аккредитации СМИ на выборах
29.07.2021 11:07

Водитель, пострадавший из-за колейности на дороге в районе Карелии, отсудил деньги у местных властей

Новости. Общество
08:05, 02 Августа 2021
фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

Новости партнеров

Пряжинский районный суд взыскал с местной администрации материальный ущерб, который получил водитель, попав в ДТП из-за колеи на дороге.

Как сообщается на сайте судебной инстанции, водитель обратился в суд с иском к администрации Пряжи и сообщил, что в январе в Пряже он, управляя автомашиной, совершил съезд с дороги с последующим наездом на пешеходное ограждение, в результате чего автомобиль получил механические повреждения.

По утверждению истца, ДТП произошло из-за колейности, которая привела к выбросу автомобиля с дороги на ограждение.
В ходе рассмотрения дела суд установил, что содержание дороги, где произошло ДТП, входит в обязанности администрация Пряжинского городского поселения.

Также суд учел, что при любых дорожных и погодных условиях водитель должен контролировать движение своего транспортного средства, соблюдать такую оптимальную скорость движения, при которой у него была бы возможность вовремя обнаружить опасность и отреагировать, не нарушая Правил дорожного движения, не создавая опасности для движения и не причиняя вреда.

Проанализировав представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что в ДТП имеется вина как истца - водителя, так и ответчика – администрации Пряжи.

При этом в решении суда указано о распределении вины сторон в произошедшем ДТП в следующей пропорции: 70% вины ответчика и 30% вины истца.

Решением Пряжинского районного суда с органа местного самоуправления в пользу истца взыскан материальный ущерб, судебные расходы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2021, 16:41
Жительницу Петрозаводска до смерти забили в бытовке на набережной Варкауса
26.07.2021, 10:10
На улице в Петрозаводске найден труп женщины
27.07.2021, 16:10
Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио
28.07.2021, 11:53
В привезенных в Петрозаводск мандаринах нашли мертвых имаго
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
26.07.2021, 10:42
Три черепа обнаружены на стройплощадке в районе Карелии

Аналитика

28.07.2021 13:59
Политкухня
«Власть оказалась не готова к этой ситуации, это надо откровенно признать» 11
Парламентскую оппозицию Карелии обвинили в «паникерстве» и «пораженчестве» в общей борьбе с лесными пожарами.
Директор Баренц-групп: «Мы создаем новую среду обитания»
28.07.2021 13:11
«Если загорелось, тушили сразу» 5
27.07.2021 15:33
«Иногда они возвращаются» 3
26.07.2021 14:46
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 11
23.07.2021 13:30
Вся аналитика

Чтиво

30.07.2021 11:53
Без политики
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 3
Жители Петрозаводска хотят установить в городе памятник Олегу Далю на месте съемок советской драмы «Отпуск в сентябре».
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»