Водитель, пострадавший из-за колейности на дороге в районе Карелии, отсудил деньги у местных властей

Пряжинский районный суд взыскал с местной администрации материальный ущерб, который получил водитель, попав в ДТП из-за колеи на дороге.

Как сообщается на сайте судебной инстанции, водитель обратился в суд с иском к администрации Пряжи и сообщил, что в январе в Пряже он, управляя автомашиной, совершил съезд с дороги с последующим наездом на пешеходное ограждение, в результате чего автомобиль получил механические повреждения.

По утверждению истца, ДТП произошло из-за колейности, которая привела к выбросу автомобиля с дороги на ограждение.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что содержание дороги, где произошло ДТП, входит в обязанности администрация Пряжинского городского поселения.

Также суд учел, что при любых дорожных и погодных условиях водитель должен контролировать движение своего транспортного средства, соблюдать такую оптимальную скорость движения, при которой у него была бы возможность вовремя обнаружить опасность и отреагировать, не нарушая Правил дорожного движения, не создавая опасности для движения и не причиняя вреда.

Проанализировав представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что в ДТП имеется вина как истца - водителя, так и ответчика – администрации Пряжи.

При этом в решении суда указано о распределении вины сторон в произошедшем ДТП в следующей пропорции: 70% вины ответчика и 30% вины истца.

Решением Пряжинского районного суда с органа местного самоуправления в пользу истца взыскан материальный ущерб, судебные расходы.