Водитель с признаками алкогольного опьянения стал пешеходом после встречи с инспекторами ДПС Карелии

В Кондопоге инспекторы ДПС отстранили от управления водителя микроавтобуса, которого заподозрили в пьянстве за рулем, сообщили в ГИБДД Карелии.

В городе бумажников Карелии инспекторы ДПС отстранили от управления водителя Mercedes-Benz.

«За рулем находился мужчина с признаками опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование отказался», — сообщили в ведомстве.

В отношении 42-летнего мужчины составлены административные материалы. Нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет. Решение примет суд.

С начала года в Карелии отказались проходить медицинское освидетельствование более 370 водителей, у которых присутствовали признаки алкогольного опьянения.

Если вам кажется, что водитель нетрезв, незамедлительно сообщите всю имеющуюся информацию по телефону 102 или на единый номер 112.