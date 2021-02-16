Водитель сбил девушку на пустой дороге в Карелии (ВИДЕО)

В Медвежьегорске автомобилист сбил человека на пешеходном переходе.

Дорожное происшествие произошло в Медвежьегорске 16 февраля. Об этом информирует сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии". Автомобилист на машине "ВАЗ" сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Дзержинского. Под колесами оказалась 17-летняя девушка.

По информации ГИБДД, за рулем находился 40-летний житель Архангельской области.

В результате ДТП пешеход получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.