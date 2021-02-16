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Водитель сбил девушку на пустой дороге в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:44, 17 Февраля 2021
фото: Камера наблюдения компании "Ситилинк" / скриншот видео
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В Медвежьегорске автомобилист сбил человека на пешеходном переходе.

Дорожное происшествие произошло в Медвежьегорске 16 февраля. Об этом информирует сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии". Автомобилист на машине "ВАЗ" сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Дзержинского. Под колесами оказалась 17-летняя девушка.

По информации ГИБДД, за рулем находился 40-летний житель Архангельской области. 

В результате ДТП пешеход получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

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Комментарии

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кир
2021-02-17 12:06:19
Видел сюжет, когда водила, доставщик пиццы, на стоянке во дворе, получив замечание от женщины с ребёнком в коляске, завел машину и стал её давить. Коляска с ребенком упала, женщина получила громадный перелом ноги. Чего он заслужил?
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