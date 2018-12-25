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Новости. Происшествия
11:10, 25 Декабря 2018
фото: ГИБДД Петрозаводска

Водитель, снесший "звездные ворота" в центре Петрозаводска, проведет новогоднюю ночь в камере

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Водитель-нарушитель получил наказание в виде административного ареста на срок 9 суток, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Водитель, сбивший новогоднюю конструкцию на площади Кирова, получил наказание в виде административного ареста на срок 9 суток.

Соответствующее решение принял в понедельник мировой суд Петрозаводска. 

В ночь на 23 декабря 19-летний водитель ВАЗ-2115 сломал новогодние ворота на площади Кирова.

Сотрудники ГИБДД нашли нарушителя и составили в отношении него административные материалы по фактам нарушений требований ПДД.

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Комментарии

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АК
2018-12-25 13:04:41
А "знаменитый" свадебный кортеж что то не посадили, хотя нарушений было на порядок больше. Но там были "детки" непростые.
Беня
2018-12-25 12:20:38
Хочу пожелать нашей молодежи, преимущественно безбашенной и безмозглой ее части, шоб в наступающем 2019 году они наконец почуствовали на себе неусыпную заботу со стороны наших правоохранительных органов.
А все остальной молодежи желаю развивать голову и да минуют ваш тухес ненужные приключения. Помните, голова не только для того, шоб в нее фастфуд жрать или пиво пить :)
кир
2018-12-25 11:37:12
Эта поросль должна на улицах принудительно работать. Их списки публиковать.
Евгений
2018-12-25 11:23:16
Как Новый год встретишь, так его и проведёшь :)
Беня
2018-12-25 12:08:42
Евгений, то есть выходить, создавать прецеденты и снова садиться? тьфу-тьфу-тьфу и тук-тук по дереву, а то еще сглазите. Где ж мы ему ворот напасемся? :)
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