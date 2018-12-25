11:10, 25 Декабря 2018
Водитель, снесший "звездные ворота" в центре Петрозаводска, проведет новогоднюю ночь в камере
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Водитель-нарушитель получил наказание в виде административного ареста на срок 9 суток, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Водитель, сбивший новогоднюю конструкцию на площади Кирова, получил наказание в виде административного ареста на срок 9 суток.
Соответствующее решение принял в понедельник мировой суд Петрозаводска.
В ночь на 23 декабря 19-летний водитель ВАЗ-2115 сломал новогодние ворота на площади Кирова.
Сотрудники ГИБДД нашли нарушителя и составили в отношении него административные материалы по фактам нарушений требований ПДД.
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