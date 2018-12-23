ВИДЕО: На площади Кирова в Петрозаводске неизвестный сломал "звездные ворота"

На главной площади Петрозаводска неизвестный дрифтовал на автомобиле и сломал новогоднее украшение.

Камера видеонаблюдения запечатлила инцидент, произошедший около трех часов ночи на площади Кирова.

На записи видно, как легковой автомобиль проезжает через "звездные ворота" и врезается в них. В результате одни ворота сломаны.

До сих пор ворота не восстановлены.