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Новости. Общество
19:40, 21 Ноября 2019
фото: © vk.com/region_kazan116

Водитель умер в очереди за справкой от нарколога

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Житель Казани 1946 года рождения умер в очереди за справкой у наркологического центра.

Как стало известно Лайфу, мужчина стоял на улице в очереди, когда ему внезапно стало плохо — он начал синеть и упал на землю.

До прибытия скорой врачи наркологического центра пытались оказать ему помощь, но мужчина скончался. Предварительная причина смерти — оторвавшийся тромб.

Как ранее писал Лайф, у наркодиспансеров по всей стране выстраиваются очереди, многие занимают места с вечера, а некоторые даже их продают.

Дело в том, что с 22 ноября автомобилисты должны сдавать дорогостоящий химико-токсикологический анализ для получения справки. Из-за введения новых процедур стоимость медосмотра увеличилась, и сейчас люди пытаются успеть получить необходимую справку по старым правилам.

Отметим, что Минздрав отложил подорожание водительской медкомиссии после такой реакции водителей по всей стране.

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Комментарии

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кир
2019-11-21 20:40:37
Не нужны такие вести из морга.
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