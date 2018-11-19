Водитель в Карелии устроил ДТП с пострадавшими и сбежал

В Пряжинском районе ночью водитель иномарки врезался в дерево и сбежал с места аварии, оставив пострадавшего, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 18 ноября, в Пряжинском районе в 1.35 ночи на 68 км автодороги "Петрозаводск-Суоярви", по предварительным данным, неустановленный водитель на автомобиле Mercedes совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП травмы получил 34-летний пассажир, ему была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.