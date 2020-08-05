Водитель в Петрозаводск перекрыл дорогу машине скорой помощи (ВИДЕО)

Скорой помощи, перевозившей тяжелого пациента, пришлось искать пути объезда.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео ситуации, в которую попала скорая помощь.
Так, 4 августа на улице Кирова водитель кроссовера припарковал машину прямо на въезде в БСМП, перекрыв дорогу спецавтомобилям.
"Вот такой товарищ сегодня вечером перекрыл въезд и выезд у БСМП бригадам скорой помощи. В машине тяжёлый пациент, пришлось искать объездные пути", - написал автор видео в комментарии.
Ранее камера наружного наблюдения запечатлела, как кроссовер не пропустил "скорую" и устроил ДТП на перекрестке в Петрозаводске.
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