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Водитель в Петрозаводске назвал ограждения вдоль дорог опасными (ФОТО)

Новости. От читателей
07:50, 04 Октября 2021
фото: читатель Столицы на Онего

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Ограждения, установленные на улице Красной в Петрозаводске, водители считают опасными.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился водитель, который прислал фотографии, где запечатлел ограждения у магазина «Спорттовары» на улице Красной, и назвал их опасными.

«В Петрозаводске установили огромное количество заборчиков, где надо и не надо. Говорят, что для безопасности, а на деле получается наоборот: приехал в магазин «Спорттовары» на улице Красной, припарковался, а на тротуар выйти не могу – забор мешает, пришлось еще 20 метров по проезжей части идти. Какая же здесь безопасность», - возмутился автолюбитель.

Также автор сообщения отметил, что улица Красная, в районе магазина, с двух сторон ограждена забором. Шансов попасть в магазин безопасной дорогой мало.

Ранее администрации Петрозаводска сообщала, что более полусотни улиц оградят заборами в рамках реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах".

Большинство участников опроса, в свою очередь, отметили, что ограждения вдоль дорог им не нравятся, так как они только уродуют город.

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Комментарии

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АК
2021-10-04 12:25:51
Откройте яндекс.карты или вживую посмотрите: там нет знака, разрешающего парковку по диагонали. Следовательно все припаркованные слева - нарушают ПДД и могут быть эвакуированы. Стояли бы вдоль проезжей части, проход был бы безопасным, т.к оставалось бы место для прохода вдоль ограждения, ведь для выхода из машины зазор бы оставляли.
Горожанин
2021-10-04 12:12:18
Действительно, у "Спорттоваров" со стороны магазина какой смысл в этом заборе?!
Сергеич
2021-10-04 09:53:21
Как по дорогам гоняться, друг друга расталкивать - это им безопасно. А по тихой улице 20 м пройти - стремно...
David.
2021-10-04 11:24:17
Сергеич, Прикинь-стремно и неудобно!
mobikk
2021-10-04 09:49:03
Опасны не заграждения, а слепые водители
Козьма
2021-10-04 09:02:31
Правильно и написал . Головой в мэрии не думали совсем , интересовало только бабло в свой карман .
David.
2021-10-04 08:46:41
Чей контракт и сколько бабла на "кладбищенско-могильном" стайле кто-то заработает?
Козьма
2021-10-04 09:08:52
David., видимо бандачука и морошник , пилили бюджет как могли .
asusls
2021-10-04 08:38:38
Не бздеть! Беккелев все "рассчитал".
Любка
2021-10-04 08:22:17
Галя с васей поураганили на распиле
Leopol'd
2021-10-04 09:02:21
Любка, а бедная Мирошник и Боднарчук потом бесплатно отрабатывали.
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