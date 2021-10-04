Водитель в Петрозаводске назвал ограждения вдоль дорог опасными (ФОТО)

Ограждения, установленные на улице Красной в Петрозаводске, водители считают опасными.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился водитель, который прислал фотографии, где запечатлел ограждения у магазина «Спорттовары» на улице Красной, и назвал их опасными.

«В Петрозаводске установили огромное количество заборчиков, где надо и не надо. Говорят, что для безопасности, а на деле получается наоборот: приехал в магазин «Спорттовары» на улице Красной, припарковался, а на тротуар выйти не могу – забор мешает, пришлось еще 20 метров по проезжей части идти. Какая же здесь безопасность», - возмутился автолюбитель.

Также автор сообщения отметил, что улица Красная, в районе магазина, с двух сторон ограждена забором. Шансов попасть в магазин безопасной дорогой мало.

Ранее администрации Петрозаводска сообщала, что более полусотни улиц оградят заборами в рамках реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах".

Большинство участников опроса, в свою очередь, отметили, что ограждения вдоль дорог им не нравятся, так как они только уродуют город.