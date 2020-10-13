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Почти полсотни улиц Петрозаводска оградили заборами

Новости. Общество
13:44, 14 Октября 2020
фото: читатель Столицы на Онего
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В мэрии Петрозаводска рассказали, где в городе установили ограждения.

В администрации сообщили, что установка ограждений выполняется в рамках реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах".

На сегодняшний день ограждения установлены в Петрозаводске по следующим адресам:

-пересечение пл. Гагарина с ул. Красноармейской
- пересечение пл. Гагарина с ул. Шотмана
- ул. Ригачина, в районе дома № 37
- пересечение Карельского проспекта с ул. Сортавальской
- пересечение ул. Генерала Фролова в районе дома № 14
- пересечение пр. А. Невского с ул. Луначарского
- пересечение ул. Гоголя с ул. Красноармейской
- пересечение ул. Шотмана с ул. Мурманской
- пересечение пр. Первомайского с ул. Мурманской
- пересечение пр. Октябрьского с ул. Мурманской
- пересечение пр. Октябрьского с ул. Московской
- пересечение пр. Ленина с ул. Куйбышева
- пересечение пр. Октябрьского с ул. Мелентьевой
- ул. Зайцева в районе дома № 65 (ПВУ)
- пересечение ул. Правды с ул. Калинина
- пересечение ул. Зайцева с ул. Мелентьевой
- пересечение ул. Шотмана с ул. Разина
- пересечение ул. Лыжная с ул. Балтийская
- пересечение ул. Антикайнена с ул. Красная
- ул. Ровио в районе дома № 15
- пересечение ул. Ровио и ул. Сортавальской
- ул. Шотмана в районе дома №38 А (ПВУ)
- пересечение ул. Древлянка с пр. Лесной (ПВУ)
- пересечение ул. Красноармейской с ул. Горького
- пересечение ул. Ровио с ул. Лыжной
- пересечение ул. Ровио – ул. Парфенова – ул. Торнева
- пересечение ул. Антикайнена с ул. Максима Горького
- пересечение шоссе Шуйское с пр. Автолюбителей
- пересечение ул. Кирова с ул. Вольной
- пересечение пр. К. Маркса с ул. Куйбышева
- пересечение ул. Правды с ул. Варламова
- пр. Лесной в районе дома № 47
- пересечение ул. Ключевой с ул. Нойбранденбургской
- пересечение ул. Максима Горького с ул. Герцена
- в районе ул. Анохина, 37 А (четная сторона)
- по ул. Мелентьевой от перекрестка пр. Октябрьский –ул. Мелентьевой до перекрестка ул. Зайцевой – ул. Мелентьевой
- ул. Вольная, 1 А (пешеходный переход)
- пресечение ул. Луначарского с ул. Гюллинга
- по ул. Краснофлотской (нечетная сторона) от пересечения ул. Советская – ул. Краснофлотская до пересечения ул. Краснофлотская – пр. Октябрьский
- по ул. Правды (от дома № 1 А по ул. Правды вдоль Зарецкого парка)

Также, по информации мэрии, в целях исполнения решения городского суда в конце сентября заключен контракт на выполнение работ по установке 1000 погонных метров пешеходных ограждений. Стоимость муниципального контракта составляет 2,5 млн руб., срок выполнения работ – 10 ноября текущего года.

Ограждения устанавливаются по адресам:
- улица Шотмана – Краснофлотская улица;
- улица Антикайнена в районе дома № 4;
- пересечение улица Антикайнена – улица Гоголя (по улице Антикайнена, вместо ранее демонтированных);
- пересечение Первомайский проспект – улица Антикайнена – Ленинградская улица;
- проспект Александра Невского – улица Калинина;
- улица Шомана – улица Чапаева;
- проспект Александра Невского – улица Варламова;
- улица Репникова – улица Антонова;
- Первомайский проспект в районе дома № 78;

Вместе с тем, в настоящий момент производится замена пешеходных ограждений на улице Чапаева. Согласно заключённому в апреле муниципальному контракту, цена которого составляет 4,7 млн рублей, предусмотрено заменить 4250 погонных метров ограждений.

Ранее сообщалось, что петрозаводчане считают некоторые ограждения опасными.

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Комментарии

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кир
2020-10-14 13:53:37
Мы здесь власть.© Заставим полудиких жить в обществе, а не в лесу, где они привыкли за столетия.
Гость
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