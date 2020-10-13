Почти полсотни улиц Петрозаводска оградили заборами

В мэрии Петрозаводска рассказали, где в городе установили ограждения.

В администрации сообщили, что установка ограждений выполняется в рамках реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах".

На сегодняшний день ограждения установлены в Петрозаводске по следующим адресам:

-пересечение пл. Гагарина с ул. Красноармейской

- пересечение пл. Гагарина с ул. Шотмана

- ул. Ригачина, в районе дома № 37

- пересечение Карельского проспекта с ул. Сортавальской

- пересечение ул. Генерала Фролова в районе дома № 14

- пересечение пр. А. Невского с ул. Луначарского

- пересечение ул. Гоголя с ул. Красноармейской

- пересечение ул. Шотмана с ул. Мурманской

- пересечение пр. Первомайского с ул. Мурманской

- пересечение пр. Октябрьского с ул. Мурманской

- пересечение пр. Октябрьского с ул. Московской

- пересечение пр. Ленина с ул. Куйбышева

- пересечение пр. Октябрьского с ул. Мелентьевой

- ул. Зайцева в районе дома № 65 (ПВУ)

- пересечение ул. Правды с ул. Калинина

- пересечение ул. Зайцева с ул. Мелентьевой

- пересечение ул. Шотмана с ул. Разина

- пересечение ул. Лыжная с ул. Балтийская

- пересечение ул. Антикайнена с ул. Красная

- ул. Ровио в районе дома № 15

- пересечение ул. Ровио и ул. Сортавальской

- ул. Шотмана в районе дома №38 А (ПВУ)

- пересечение ул. Древлянка с пр. Лесной (ПВУ)

- пересечение ул. Красноармейской с ул. Горького

- пересечение ул. Ровио с ул. Лыжной

- пересечение ул. Ровио – ул. Парфенова – ул. Торнева

- пересечение ул. Антикайнена с ул. Максима Горького

- пересечение шоссе Шуйское с пр. Автолюбителей

- пересечение ул. Кирова с ул. Вольной

- пересечение пр. К. Маркса с ул. Куйбышева

- пересечение ул. Правды с ул. Варламова

- пр. Лесной в районе дома № 47

- пересечение ул. Ключевой с ул. Нойбранденбургской

- пересечение ул. Максима Горького с ул. Герцена

- в районе ул. Анохина, 37 А (четная сторона)

- по ул. Мелентьевой от перекрестка пр. Октябрьский –ул. Мелентьевой до перекрестка ул. Зайцевой – ул. Мелентьевой

- ул. Вольная, 1 А (пешеходный переход)

- пресечение ул. Луначарского с ул. Гюллинга

- по ул. Краснофлотской (нечетная сторона) от пересечения ул. Советская – ул. Краснофлотская до пересечения ул. Краснофлотская – пр. Октябрьский

- по ул. Правды (от дома № 1 А по ул. Правды вдоль Зарецкого парка)

Также, по информации мэрии, в целях исполнения решения городского суда в конце сентября заключен контракт на выполнение работ по установке 1000 погонных метров пешеходных ограждений. Стоимость муниципального контракта составляет 2,5 млн руб., срок выполнения работ – 10 ноября текущего года.

Ограждения устанавливаются по адресам:

- улица Шотмана – Краснофлотская улица;

- улица Антикайнена в районе дома № 4;

- пересечение улица Антикайнена – улица Гоголя (по улице Антикайнена, вместо ранее демонтированных);

- пересечение Первомайский проспект – улица Антикайнена – Ленинградская улица;

- проспект Александра Невского – улица Калинина;

- улица Шомана – улица Чапаева;

- проспект Александра Невского – улица Варламова;

- улица Репникова – улица Антонова;

- Первомайский проспект в районе дома № 78;

Вместе с тем, в настоящий момент производится замена пешеходных ограждений на улице Чапаева. Согласно заключённому в апреле муниципальному контракту, цена которого составляет 4,7 млн рублей, предусмотрено заменить 4250 погонных метров ограждений.

Ранее сообщалось, что петрозаводчане считают некоторые ограждения опасными.