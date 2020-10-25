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Участники опроса считают, что ограждения вдоль дорог уродуют Петрозаводск

Новости. Общество
09:12, 26 Октября 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Более 900 человек приняли участие в опросе о том, нравятся ли вам появившиеся ограждения вдоль дорог Петрозаводска.

Почти полсотни улиц Петрозаводска оградили заборами. В администрации Петрозаводска сообщили, что установка ограждений выполняется в рамках реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах".

Интересовались у читателей: нравятся ли появившиеся ограждения вдоль дорог Петрозаводска?

В опросе приняли участие 911 человек, большинство из которых – 518 (56%) сказали, что им не нравятся ограждения, так как они уродуют город.

Чуть меньшее количество респондентов – 302 (33%) считают, что ограждения нужны для безопасности.

И 90 (9%) признались, что уже смирились со всем, что происходит в городе.

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-26 10:30:37
Радует истерика бесполезных
карел
2020-10-26 10:29:01
Превратили город в захолустный районный центр . надо уже и спросить с мэрии зачем они так испортили образ города .
нетюлень
2020-10-26 10:08:23
У "Спорттоваров" движение чуть больше нуля. Оградки поставили, абы деньги потратить. Не без пользы для хозяев нового протестанутого юнипера, понятно. Другого смысла в них нет.
Вблизи перекрёстков ещё и ограничивают видимость. Были ограды из труб, видеть не мешали, кстати и металла меньше шло.
кир
2020-10-26 09:53:58
С полудикими иначе нельзя. Слов они не понимают. Нужны только действия.
Leopol'd
2020-10-26 09:43:52
Жертвы ЕГ потихоньку прорываются в руководство и вытесняют профессионалов. Вот и результаты первые.
Но мы не одиноки в мире! Вот уже весь мир в масках бегает. Хотя профи говорят об очередной, неприятной, но всё-таки рядовой болезни. С распространенностью 0,5-1% и смертностью не выше многих, имеющихся.
VladPTZ
2020-10-26 09:38:05
паковочных мест не организовывают, заборы строят, как с машины вылазить?
paramparam
2020-10-26 09:35:15
Бессмертным пешеходам стало неудобно перебегать улицу в неположенных местах.
протестанутый
2020-10-26 09:14:32
Так считает вечнонедовольная шелупонь
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