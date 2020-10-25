Участники опроса считают, что ограждения вдоль дорог уродуют Петрозаводск

Более 900 человек приняли участие в опросе о том, нравятся ли вам появившиеся ограждения вдоль дорог Петрозаводска.

Почти полсотни улиц Петрозаводска оградили заборами. В администрации Петрозаводска сообщили, что установка ограждений выполняется в рамках реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах".

Интересовались у читателей: нравятся ли появившиеся ограждения вдоль дорог Петрозаводска?

В опросе приняли участие 911 человек, большинство из которых – 518 (56%) сказали, что им не нравятся ограждения, так как они уродуют город.

Чуть меньшее количество респондентов – 302 (33%) считают, что ограждения нужны для безопасности.

И 90 (9%) признались, что уже смирились со всем, что происходит в городе.