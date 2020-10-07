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Водитель в Петрозаводске заблокировал дорогу, чтобы повздорить с другим автомобилистом

Новости. Происшествия
06:30, 08 Октября 2020
фото: dtpptz
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Водители двух автомобилей в Петрозаводске разошлись во мнении, кто из них был не прав при проезде перекрестка, один из них остановился прямо на проезжей части для выяснения отношений.

Об этом сообщает сайт dtpptz, опубликовавший видео инцидента, снятое камерой проекта «Мой город»  компьютерной сети Сампо.ру.

Легковой автомобиль и кроссовер двигались по улице Мурманская вниз. Легковой автомобиль выезжал на перекрёсток, двигаясь в правой полосе движения. Кроссовер - в левой.

"Во время движения через перекрёсток между водителями возникло недопонимание", - пишет dtpptz, ссылаясь на очевидца.

Сразу за перекрёстком водитель кроссовера, проехавший перекрёсток первым, остановил свой автомобиль, включил аварийную сигнализацию и, выйдя из салона, что-то недовольно сказал водителю легкового автомобиля.  Возможно, речь шла о том, с какой полосы они должны были въезжать на перекресток.

Движение двигавшихся следом транспортных средств оказалось заблокировано. На перекрёстке образовался затор. 

Сайт dtpptz обратился за комментарием в ГИБДД, которая не усмотрела нарушений в действиях ни того, ни другого водителя при проезде перекрестка.

Но последующее поведение водителя автомобиля, заблокировавшего движение, ГИБДД расценило как административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 12.19 КоАП РФ - нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ANT
2020-10-08 08:45:50
ГИБДД не усмотрела нарушений? Потому что не хотят разделять движение по полосам. Паркетник, по факту, пересекая перекресток двигался по встречке. Из-за таких быстровыдуманных умников и происходят ДТП.
Гость
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