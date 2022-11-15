Водитель внедорожника отправил в больницу пешехода на региональной трассе в Карелии

В Пряжинском районе Карелии 9 декабря иномарка сбила пешехода.
По предварительной информации ГИБДД Карелии, 9 декабря в 12.40 на 50 километре автодороги Петрозаводск - Суоярви машина сбила пешехода.
39-летний водитель автомобиля Hyundai сбил 52-летнего пешехода, который находился на обочине.
В результате ДТП пешеход госпитализирован. Обстоятельства выясяются. По факту ДТП проводится проверка.
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