Водитель внедорожника переехал пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

В Петрозаводске водитель внедорожника сбил мужчину на пешеходном переходе, сообщили в Госавтоинспекции города.

Сегодня в 11.08 в районе дома №38 по улице Правды водитель автомобиля Mitsubishi не предоставил преимущества в движении пешеходу, переходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, совершил на него наезд.

В результате ДТП 44-летний мужчина получил травмы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент аварии. На кадрах видно, как автомобиль проехал по ногам мужчины.