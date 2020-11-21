Водитель, злостно нарушивший правила в Петрозаводске, лишился автомобиля

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска остановили водителя, нарушившего ПДД на улице Чапаева, и отправили его автомобиль на штрафстоянку.

В минувшую пятницу, 20 ноября в районе д. 102 по ул. Чапаева автоинспектор остановил водителя за нарушение требований дорожного знака на перекрестке Чапаева-Пархоменко.

При проверке документов оказалось, что срок действия водительского удостоверения истёк два дня назад. В машине находился шестилетний пассажир, который перевозился с нарушением требований Правил дорожного движения.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в отношении водителя составлены административные материалы, транспортное средство перемещено на специализированную стоянку.