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Водитель, злостно нарушивший правила в Петрозаводске, лишился автомобиля

Новости. Общество
13:25, 22 Ноября 2020
фото: ГИБДД Карелии
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Сотрудники ГИБДД Петрозаводска остановили водителя, нарушившего ПДД на улице Чапаева, и отправили его автомобиль на штрафстоянку.

В минувшую пятницу, 20 ноября в районе д. 102 по ул. Чапаева автоинспектор остановил водителя за нарушение требований дорожного знака на перекрестке Чапаева-Пархоменко.

При проверке документов оказалось, что срок действия водительского удостоверения истёк два дня назад. В машине находился шестилетний пассажир, который перевозился с нарушением требований Правил дорожного движения.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в отношении водителя составлены административные материалы, транспортное средство перемещено на специализированную стоянку.

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Комментарии

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бюджет
2020-11-22 14:21:28
Не водитель, а водЯтел. Столько нарушений "в одном флаконе".
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