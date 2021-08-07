Водителей автобусов в Карелии оштрафовали за непристегнутые ремни и разговоры по телефону

Более 10 нарушений водителями автобусов пресекли автоинспекторы в Прионежском районе.

С начала лета на территории Прионежского района сотрудники ГИБДД пресекли 11 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, сообщили в полиции района.

Чаще всего (6 раз) водители автобусов не были пристегнуты ремнем безопасности. Также водители разговаривали за рулем по телефон, не соблюдали требования дорожных знаком или разметки, были зафиксированы управление без пройденного техосмотра и управление лицом, не вписанным в страховой полис.

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