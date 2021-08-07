Сотрудники ДПС Карелии помогли автотуристам найти ночью больницу в Пудоже

В Пудожском районе автоинспекторы помогли найти больницу жительнице Мурманска, которая путешествовала по Карелии на автомобиле и почувствовала недомогание, сообщили в ГИБДД республики.

В Госавтоинспекцию Пудожского района обратился житель Мурманской области, который выразил слова благодарности в адрес инспекторов ДПС.

Иногородний автолюбитель пояснил, что ночью с 3 на 4 августа оказался проездом на личном автомобиле в Пудоже. Его пассажир, пожилая женщина, почувствовала резкое недомогание. Возникла необходимость экстренно прервать поездку и обратиться за медицинской помощью. Однако в чужом городе ночью сориентироваться было сложно, на поиски медицинского учреждения требовалось время.

Заметив автопатруль, автотуристы спросили полицейских, где расположена ближайшая больница. Инспекторы ДПС Пудожского района лейтенант Александр Сарохан и старший сержант Владислав Филиппов, чтобы не терять время, предложили водителю следовать за их автомобилем. Так, нуждающаяся в медицинской помощи женщина была оперативно доставлена в приемный покой, где получила необходимую квалифицированную помощь.