Водителей будут штрафовать по фотографиям, сделанным случайными прохожими

В России разработают федеральное мобильное приложения «Народный инспектор» — каждый пользователь сможет фиксировать нарушения ПДД и оправлять в ГИБДД.
Как сообщает Autonews, сервис позволит фиксировать различные составы нарушений ПДД, за которые можно будет наказывать. Но решать, какие виды фиксации подключать, и в каком порядке, будут местные власти.
Согласно техническому заданию, пользователи должны получить возможность в автоматическом порядке фиксировать следующие нарушения ПДД:
- нарушения требований, предписанных дорожными знаками и дорожной разметкой, которые запрещают остановку или стоянку
- размещение автомобилей на городской парковке с нарушением правил пользования городскими парковками
- парковку на пешеходных переходах
- парковку на территории, занятой зелеными насаждениями
- парковку на велодорожке
- парковку в местах стоянки такси
- парковку на местах для электромобилей
- парковку в зоне действия знака «Пешеходная зона»
- парковку на местах для инвалидов
- парковку на тротуарах, нарушения, связанные с остановкой транспортного средства в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена» и знака дополнительной информации 8.5.4 «Время действия».
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