Водителей будут штрафовать по фотографиям, сделанным случайными прохожими

В России разработают федеральное мобильное приложения «Народный инспектор» — каждый пользователь сможет фиксировать нарушения ПДД и оправлять в ГИБДД.

Как сообщает Autonews, сервис позволит фиксировать различные составы нарушений ПДД, за которые можно будет наказывать. Но решать, какие виды фиксации подключать, и в каком порядке, будут местные власти.

Согласно техническому заданию, пользователи должны получить возможность в автоматическом порядке фиксировать следующие нарушения ПДД:



- нарушения требований, предписанных дорожными знаками и дорожной разметкой, которые запрещают остановку или стоянку

- размещение автомобилей на городской парковке с нарушением правил пользования городскими парковками

- парковку на пешеходных переходах

- парковку на территории, занятой зелеными насаждениями

- парковку на велодорожке

- парковку в местах стоянки такси

- парковку на местах для электромобилей

- парковку в зоне действия знака «Пешеходная зона»

- парковку на местах для инвалидов

- парковку на тротуарах, нарушения, связанные с остановкой транспортного средства в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена» и знака дополнительной информации 8.5.4 «Время действия».