Водителей Петрозаводска ждет массовая проверка на трезвость

В субботу в столице Карелии пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", сообщили в Госавтоинспекции города.

В субботу, 15 мая, в Петрозаводске пройдет традиционное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Всего с начала года в столице Карелии произошло 3 ДТП с участием пьяных водителей, в которых 4 человека получили травмы.

За этот же период автоинспекторы отстранили от управления более 200 нетрезвых водителей.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым правонарушением, за которое предусмотрены штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Также в Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска: 715-900, 78-44-44