Водителей, подъезжающих к торговому центру Петрозаводска, встретят сотрудники ГИБДД

Автоинспекторы проверят правила перевозки детей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В воскресенье, 23 октября, сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проверят соблюдение водителями правил перевозки детей в личном транспорте, проведут с населением разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.

Профилактическое мероприятие «Право на безопасность» пройдет у торгового центра на Ключевой.

Дорожные полицейские просят водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров. Помните, в ДТП наиболее уязвимыми являются дети-пассажиры: их безопасность во время поездки зависит от взрослых.

За девять месяцев в Петрозаводске пять детей пострадали в качестве пассажиров, два несовершеннолетних в момент ДТП не были пристегнуты ремнем безопасности.

В ГИБДД напомнили, что перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств.

Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. Нарушение правил перевозки детей влечет наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей.