Водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости

ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости, зафиксированной с помощью парных камер.

Как сообщает «Комменсантъ», об этом говорится в ответе Генпрокуратуры президенту Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктору Травину, который жаловался на незаконность этой практики. Надзорное ведомство в письме ссылалось на информацию из Госавтоинспекции.

Из официального комментария ГУОБДД МВД России, представленного в ответ на запрос “Ъ”, следует: практика штрафов за нарушение средней скорости действительно прекращена.

«Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме», — сообщили “Ъ” в ГУОБДД МВД России.