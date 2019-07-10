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Новости. Общество
21:05, 10 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Водителей смогут посадить в тюрьму за создание помех медикам

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Госдума в среду приняла во втором чтении законопроекты об установлении ответственности за недопуск машин скорой помощи к пациентам и воспрепятствование работе медиков.

Соответствующие поправки в УК РФ и КоАП были разработаны вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и главой комитета ГД по охране здоровья Дмитрием Морозовым при участии министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Предложения поддержали Верховный суд и федеральное правительство, в апреле 2017 года их внесли в нижнюю палату парламента.

Один из законопроектов дополняет Уголовный кодекс нормой, согласно которой воспрепятствование деятельности медработников, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, карается лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами до двух лет или штрафом до 80 тысяч рублей. Если такие же действия повлекли смерть пациента, они будут наказываться тюремным сроком до четырех лет, пишет издание "РИА Новости". 
 
Вторым проектом предлагается предусмотреть в КоАП штраф от 4 до 5 тысяч рублей за случаи, когда препятствование работе медиков не сказалось на здоровье пациента.

Кроме этого, предусматривается ужесточение наказания для водителей, не пропустивших скорую помощь или другие машины экстренных служб с включенными мигалками и звуковым сигналом: законодатели предлагают увеличить штраф до пяти тысяч рублей или лишать нарушителей водительских прав на срок от трех месяцев до года.

Сейчас за подобные действия предполагается наказание в виде штрафа до 500 рублей либо лишения прав на срок до трех месяцев.

 
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