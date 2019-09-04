Водителей в Финляндии предупреждают о лосях на дорогах

Сентябрь – месяц лосиных аварий. В Финляндии всего насчитывается предположительно 80 тысяч лосей.

Охотничий сезон приводит лосей в движение, и водителям в это время года бывает сложно вовремя заметить животное, пишет Yle.

В прошлом году на финских дорогах было зафиксировано более 2000 лосиных аварий, то есть, почти 40 в неделю.

Больше всего аварий, по статистике, происходит в окрестностях города Коувола. Также часто аварии случаются на четвертой и восьмой магистралях.

Предупредительные знаки на дорогах – один из способов предотвращения аварий. Риски столкновений с лосями также понижает охота на них. Информация о местах обнаружения лосей, поступаемая от охотников, чрезвычайно полезна для оповещения.