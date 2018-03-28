Водители каких автомобилей чаще получают штрафы

Эксперты составили рейтинг марок автомобилей на российском рынке, водители которых чаще получают штрафы.

Исследование проведено в рамках проекта shtrafy-gibdd.ru по данным за 2017 год.

"Наиболее "штрафоопасными" марками, исходя из полученных данных, являются премиальные Infiniti, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus. Средний водитель модели этих марок получает от 5 до 11 постановлений о штрафе в год. В середине рейтинга с приблизительно равными результатами (около 4-х штрафов в год) расположились Skoda, Ford, Jaguar Land Rover, Volvo. Замыкают рейтинг пять японских марок: Subaru, Honda, Mazda, Toyota и Nissan", - говорится в исследовании.

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