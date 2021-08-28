Водители на федеральной трассе в Карелии создали угрозу для жизни пешеходов

Серьезное нарушение ПДД двумя водителями зафиксировали сотрудники Госавтоинспекции Карелии на 447 км федеральной автодороги «Кола».

Инспекторы ДПС зафиксировали нарушение на 447 км федеральной автодороги Р-21 «Кола». По информации ГИБДД Карелии, 32-летний водитель из Москвы и 47-летний – из Мурманска совершили опасный обгон на участке автодороги, где расположен пешеходный переход.

За выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения водителям грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.