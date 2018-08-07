Водители пожаловались, что во время ремонта дорогу до Деревянного сильно заузили

Автомобилисты рассказали о недочетах на отремонтированной дороге в Деревянное.

"Дорогу до Деревянного намазали относительно ровно, - отметили водители, - только вот непонятно, зачем ее заузили местами чуть не на два метра? По метру с каждой стороны. Как зимой будем разъезжаться? Почему даже хорошее дело нужно выполнять через недоделки какие-то?"

Также автомобилисты ждут появления разметки на дороге.

"Ночью край дороги не видать", - пишут водители в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".