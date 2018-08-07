12:12, 07 Августа 2018
Водители пожаловались, что во время ремонта дорогу до Деревянного сильно заузили
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Автомобилисты рассказали о недочетах на отремонтированной дороге в Деревянное.
"Дорогу до Деревянного намазали относительно ровно, - отметили водители, - только вот непонятно, зачем ее заузили местами чуть не на два метра? По метру с каждой стороны. Как зимой будем разъезжаться? Почему даже хорошее дело нужно выполнять через недоделки какие-то?"
Также автомобилисты ждут появления разметки на дороге.
"Ночью край дороги не видать", - пишут водители в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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