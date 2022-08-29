Водители пожаловались на неразбериху из-за скрытого дорожного знака в центре Петрозаводска

Дорожный знак, указывающий направление движения в центре Петрозаводска, закрыли непрозрачной пленкой, что привело к неразберихе среди водителей.

Об этом рассказали подписчики группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

Один из них разместил фото знака, указывающего направления движения только прямо и налево на перекрестке улиц Свердлова и Дзержинского. По словам очевидца, знак «кирпич», запрещающий поворот на улицу Свердлова снят.

Согласно ПДД, это должно означать, что на улице Свердлова больше нет одностороннего движения. Однако, при въезде с улицы Андропова знак одностороннего движения все еще стоит. По словам подписчиков, введенные в заблуждение водители выезжают навстречу потоку.

«Мне вчера водила с московскими номерами навстречу вывернул. Говорит, какие вопросы, имею право», — написал один из участников обсуждения.

Водители рассчитывают на разъяснения администрации Петрозаводска, которая принимает решения о местах установки знаков дорожного движения.