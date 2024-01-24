Водители, проигнорировавшие дорожные знаки, заберут свои авто на штрафстоянке

У железнодорожного вокзала Петрозаводска запрещена стоянка транспорта.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает петрозаводчанам и гостям города, что на участке площади Гагарина со стороны дома № 2 запрещена стоянка транспорта.

При этом остановиться для высадки и посадки пассажиров разрешается. Изменения введены с 25 декабря 2023 года.

К сожалению, не все водители соблюдают требования дорожных знаков, отметили в городской ГИБДД.

Так, накануне несколько автомобилей перемещены на штрафстоянку.



Инспекторы призвали водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями правил дорожного движения.