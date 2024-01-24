Водители, проигнорировавшие дорожные знаки, заберут свои авто на штрафстоянке

У железнодорожного вокзала Петрозаводска запрещена стоянка транспорта.
Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает петрозаводчанам и гостям города, что на участке площади Гагарина со стороны дома № 2 запрещена стоянка транспорта.
При этом остановиться для высадки и посадки пассажиров разрешается. Изменения введены с 25 декабря 2023 года.
К сожалению, не все водители соблюдают требования дорожных знаков, отметили в городской ГИБДД.
Так, накануне несколько автомобилей перемещены на штрафстоянку.
Инспекторы призвали водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями правил дорожного движения.
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