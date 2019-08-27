Водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД на сайте госуслуг

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Минкомсвязи России в 2020 году планирует запустить на едином портале государственных услуг сервис, предоставляющий возможность обжаловать штрафы за нарушение ПДД.
Об этом рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. По его словам, прототип сервиса покажут гражданам для получения от них предложений и замечаний 27 августа.
Чтобы воспользоваться услугой, граждане должны будут дать согласие на получение электронных заказных писем, после чего извещения начнут приходить в день вынесения постановления об административном правонарушении, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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