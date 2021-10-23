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Водители в Карелии показали, что сейчас происходит на дорогах из-за снегопада (ФОТО)

Новости. Общество
11:17, 23 Октября 2021
фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте

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Автодороги на севере и востоке Карелии покрыл мокрый снег, видимость плохая из-за метели.

Об этом рассказали водители в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

По словам одного из подписчиков, на участке от Сегежи до Медвежьегорска «плотный дождь с мокрым снегом, дальше лучше, но не сильно».

«Еле доехал, незнаю как с Пудожа выехать, тут зима», — написал другой водитель.

В Петрозаводске и южных районах Карелии плюсовая температура с дождем.

Еще один подписчик разместил фотографии участка в Сегежском районе, судя по которым дорога сильно заметена снегом.

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Комментарии

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2021-10-23 12:54:23
Все- таки холодает потепления климата отложено
Эксперд
2021-10-23 12:45:33
Зима как обычно пришла неожиданно !!!! - визжала заноза и прочие тетки :)
Кир
2021-10-23 12:01:50
И что? Всегда так бывает. Водилами стали, чтобы ныть?
Гость
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