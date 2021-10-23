Водители в Карелии показали, что сейчас происходит на дорогах из-за снегопада (ФОТО)

Автодороги на севере и востоке Карелии покрыл мокрый снег, видимость плохая из-за метели.

Об этом рассказали водители в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

По словам одного из подписчиков, на участке от Сегежи до Медвежьегорска «плотный дождь с мокрым снегом, дальше лучше, но не сильно».

«Еле доехал, незнаю как с Пудожа выехать, тут зима», — написал другой водитель.

В Петрозаводске и южных районах Карелии плюсовая температура с дождем.

Еще один подписчик разместил фотографии участка в Сегежском районе, судя по которым дорога сильно заметена снегом.