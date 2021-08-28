890x80
Реклама
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
Новое
Сегодня 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
Новое
Сегодня 17:19
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
Сегодня 13:09
Костомукша – это гармоничное сосуществование природы и человека (ВИДЕО)
28.08.2021 12:55
Жители Прионежского района помогают родному краю двигаться только вперед (ВИДЕО)
28.08.2021 10:59
Список кандидатов в депутаты Заксобрания Карелии по округам – найти легко
27.08.2021 17:46

Водители в Карелии регулярно нарушают правила пользования телефоном

Новости. Общество
18:00, 31 Августа 2021
фото: © freepik

Новости партнеров

Неутешительную статистику приводит Госавтоинспекция республики.

Автоинспекторы Карелии ежедневно привлекают к административной ответственности водителей, нарушающих правила пользования телефоном.

Всего с начала года зафиксировано более 1430 подобных нарушений. Чаще всего этим грешат водители Петрозаводска, Медвежьегорского, Кондопожского и Беломорского районов.

Водители-мужчины нарушают правила пользования телефоном за рулем в 6 раз чаще, чем автоледи. С начала года к ответственности были привлечены 1219 мужчин и 207 женщин.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что, управляя автотранспортом, водителю запрещено использовать телефон, не оборудованный техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Разговоры по телефону, написание сообщений, использование других сервисов мобильных гаджетов за рулем отвлекает водителя от дороги, что может привести к аварийной ситуации.

Штраф за данное нарушение составляет полторы тысячи рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2021, 07:25
Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)
26.08.2021, 10:20
Шок: врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем
26.08.2021, 07:50
Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ
27.08.2021, 10:16
Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском
27.08.2021, 09:55
Супруга одного из отравившихся белорусов: Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать
27.08.2021, 21:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ БЕЛОРУСОВ В КАРЕЛИИ, ПЕТРОЗАВОДСК ПОД ВОДОЙ И ШКОЛА ДЛЯ ФСБ

Аналитика

Сегодня 12:10
Обществоведение
Право на отдых
В СССР работа не была изнурительной, беспрерывной гонкой: кто хорошо работал, тот и отдыхал славно.
Будь разборчив. Пересмотр приоритетов сохранит Карелии репутацию чистого края
Сегодня 09:45
Бюджетный эффект – чисто символический 1
30.08.2021 14:08
Карелия: у воды и не напиться 2
30.08.2021 11:16
Базовый оптимизм. Власти Карелии прогнозируют рост экономики и уровня жизни населения 4
27.08.2021 11:38
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:40
Частная жизнь
Музыкальный «выстрел» из 90-х
Команда скейтбордистов модного американского бренда сняла в Петрозаводске клип под шуточную песню из эфира Карельского телевидения 30-летней давности.
Самый новый лазер в России начал работу в Карелии
Сегодня 11:16
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
30.08.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»