Водители в Карелии регулярно нарушают правила пользования телефоном

Неутешительную статистику приводит Госавтоинспекция республики.

Автоинспекторы Карелии ежедневно привлекают к административной ответственности водителей, нарушающих правила пользования телефоном.

Всего с начала года зафиксировано более 1430 подобных нарушений. Чаще всего этим грешат водители Петрозаводска, Медвежьегорского, Кондопожского и Беломорского районов.

Водители-мужчины нарушают правила пользования телефоном за рулем в 6 раз чаще, чем автоледи. С начала года к ответственности были привлечены 1219 мужчин и 207 женщин.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что, управляя автотранспортом, водителю запрещено использовать телефон, не оборудованный техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Разговоры по телефону, написание сообщений, использование других сервисов мобильных гаджетов за рулем отвлекает водителя от дороги, что может привести к аварийной ситуации.

Штраф за данное нарушение составляет полторы тысячи рублей.