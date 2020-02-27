Водителя маршрутки в Карелии могут лишить прав за опасный обгон

Сотрудники Госавтоинспекции Костомукши привлекли к ответственности водителя автобуса за опасный обгон, сообщили в ГИБДД Карелии.

Утром 28 февраля на 6 км автодороги "Костомукша - ГОК" 50-летний водитель Mercedes с шестью пассажирами обогнал впереди идущий автомобиль в месте, где обгон запрещен.



Водителю, жителю Вологодской области, грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Ранее при обгоне в Карелии автомобиль вылетел в кювет, есть пострадавшие.