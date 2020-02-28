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Водителя маршрутки в Петрозаводске накажут за лихачество в районе железнодорожного переезда

Новости. Происшествия
09:21, 29 Февраля 2020
фото: Столица на Онего
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В ГИБДД Петрозаводска установили личность водителя-нарушителя и составили административный протокол.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, утром 20 января водитель маршрутного автобуса совершил нарушение правил дорожного движения в районе железнодорожного переезда. Информация об этом появилась в популярной группе ДТП Петрозаводска и Карелии.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, в отношении нарушителя 1973 года рождения составлен административный материал по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ за выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу встречного движения.

Данное нарушение влечет за собой штраф в 5000 рублей.

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