Водителя маршрутки в Петрозаводске накажут за лихачество в районе железнодорожного переезда

В ГИБДД Петрозаводска установили личность водителя-нарушителя и составили административный протокол.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, утром 20 января водитель маршрутного автобуса совершил нарушение правил дорожного движения в районе железнодорожного переезда. Информация об этом появилась в популярной группе ДТП Петрозаводска и Карелии.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, в отношении нарушителя 1973 года рождения составлен административный материал по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ за выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу встречного движения.

Данное нарушение влечет за собой штраф в 5000 рублей.