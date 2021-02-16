Водителя маршрутного автобуса в Петрозаводске накажут за разговор по телефону за рулем

Водителя автобуса привлекут к административной ответственности за разговор по телефону, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Накануне в ходе патрулирования инспектор ДПС в Петрозаводске заметил водителя маршрутного автобуса, разговаривающего по телефону без использования специальных технических средств, позволяющих вести переговоры, не держа аппарат в руке.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в отношении водителя инспектор ДПС вынес постановление об административном правонарушении.

Водители маршрутных автобусов находятся под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции. На маршрутах патрулирования автоинспекторы ежедневно пресекают нарушения ПДД, проводят профилактические беседы с водителями.