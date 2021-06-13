Водителя в состоянии сильного опьянения задержали в Петрозаводске

Автоинспекторы в Петрозаводске отстранили от управления водителя, степень опьянения которого в 2,5 раза превышала допустимую.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Автомобиль нарушителя был остановлен на Карельском проспекте.

В ходе освидетельствования на состояние опьянения алкотестер показал 1.46 промилле при допустимом минимуме 0.16 промилле.

В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.

С начала года в Петрозаводске инспекторы ДПС отстранили от управления более 300 нетрезвых водителей.