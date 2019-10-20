Водителям Карелии ГИБДД рекомендуют сменить летнюю резину

ГИБДД Карелии предупреждает всех водителей, что в северных районах выпал снег.

Наши читатели сообщают, что в Костомукше выпал снег.

"Водителям необходимо быть предельно внимательными, побеспокоиться об установке зимних шин, - сообщают в ГИБДД. - Водителям, не имеющим навыков вождения в сложных дорожных условиях".

Также Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от выезда на личном автотранспорте



ГИБДД Карелии