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Водителям назвали типичные ошибки при чистке стекла ото льда

Новости. Общество
00:10, 19 Декабря 2023
фото: © senivpetro / Freepik

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Специалисты не рекомендовали использовать для этого пластиковую карту.

С наступлением холодов на стеклах автомобиля образуется корка льда. Очищать заледеневшие окна необходимо аккуратно, чтобы не повредить машину. Популярные ошибки автолюбителей назвали эксперты «Белновостей». Их рекомендации приводит Лента.ру.

Убрать наледь можно при помощи пластикового скребка или лопатки. Прибегать к использованию металлического скребка, старой пластиковой карты или компакт-дисков не стоит — они могут поцарапать стекло или повредить уплотнители для окон, поясняют специалисты.

Отскрести лед станет проще, если включить в салоне машины печку. Кондиционер поможет убрать влагу из воздуха. Лед на автостекле оттает быстрее, если распылить на окна антиобледенитель.

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