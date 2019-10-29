Водителям запретят парковаться около Вечного огня в Петрозаводске

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Ограничение связано с ремонтными работами на объекте и будет действовать на протяжении двух месяцев, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В среду, 30 октября, с 7.30 запрещается остановка транспортных средств на участке площади Ленина со стороны мемориального комплекса "Вечный огонь Славы и Могила Неизвестного солдата". Ограничение связано с ремонтными работами на объекте и будет действовать на протяжении двух месяцев.
Администрация города просит водителей проявлять внимательность и руководствоваться установленными дорожными знаками.
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